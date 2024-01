Re Carlo | le notizie dalla clinica dopo l’intervento e l’ansia dei sudditi | cosa hanno fatto sapere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) ReIII d’Inghilterra, come sta il sovrano. Le giornate continuano a essere tese tra i corridoi di palazzo.la notizia in merito alle condizioni di salute di a Kate Middleton e il misterioso intervento “all’addome”, anche per Rela situazione non sembra essere delle migliori. Il sovrano è stato operato nello stesso ospedale dove è ricoverata la nuora, la London Clinic. ReIII al momento non può dunque fare fronti agli impegni del Regno e dovrà essere momentaneamente sostituito. Come sta ReIII, ansia tra i. “Il re è stato ricoverato in un ospedale di Londra per cure programmate – la nota di Buckingham Palace – Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro cheinviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di ...