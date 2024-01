Re Carlo III e Kate Middleton lasciano l’ospedale di Londra

(Di lunedì 29 gennaio 2024) ReIII e la nuora, principessa del Galles, hano lasciato oggi l'ospedale.è stata ricoverata oer quasi due settimane dopo aver subito un intervento chirurgico all'addome. Un comunicato di Kensington Palace informa che la principessa è tornata nella sua casa di Windsor e che sta "facendo buoni progressi".ha lasciato la London Clinic senza alcuna apparizione pubblica ed è stata portata nella sua casa di Windsor. L'esatta natura dell'intervento non è stata rivelata, ma la principessa avrà bisogno di mesi di recupero.La futura regina ha trascorso 13 notti in ospedale dopo l'operazione e non dovrebbe tornare ai suoi impegni ufficiali fino a dopo Pasqua. Kensington Palace riferisce inoltre che il principe e la principessa del Galles inviano un "enorme ringraziamento" al team ...

Poche ore dopo Kate Middleton, anche re Carlo III è stato dimesso dalla London Clinic dove era ricoverato per un intervento alla prostata ingrossata. A differenza della nuora, Carlo si è mostrato in ...Re Carlo III è stato dimesso dall'ospedale di Londra dove era ricoverato dopo aver subito un intervento per un ingrossamento della prostata. Nelle immagini ...Dopo tre giorni di ricovero per un intervento alla prostata Carlo III ha lasciato la London Clinic, accompagnato dalla regina Camilla. “Questo pomeriggio il Re è stato dimesso dall’ospedale dopo aver ...