Rc auto | Ivass | “Prezzo medio salito a 312 euro nella prima parte del 2023” Assoutenti | “Ma oggi siamo già a 391 euro”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Aumenta ancora la spesa per assicurare un’, soprattutto per colpa delle tasse. L’, l’rità di vigilanza sul comparto assicurativo, segnala come nel primo semestre delil costo delle Rcabbia raggiunto una media di 312al netto della fiscalità, 9in più rispetto al 2022. Gli altri dati contenuti nel bollettino statistico mostrano come il comparto rcabbia raccolto nel 2022 premi per 11,7 miliardi di(- 2,1% sul 2021), per assicurare 38,5 milioni di vetture. Lametà delha poi visto una ripresa della raccolta che ha raggiunto 6,1 miliardi di(+2,9% rispetto al ...