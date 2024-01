Ravenna | aggredisce i poliziotti con calci e morsi | arrestato 50enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 - Lo scorso venerdì sera, lungo via Ravegnana all'altezza di Vicolo Plazzi, la Polizia haun uomo di 50 anni. L'individuo, che in stato di ebbrezza aveva precedentemente urtato due veicoli in sosta con la propria autovettura, si è reso protagonista di una violenta aggressione nei confronti delle Forze dell'Ordine. La vicenda Durante un'attività di controllo della Polizia, lo stesso giorno le varie pattuglie hanno rilevato ben 7 incidenti stradali, dei quali 5 prevedono feriti fortunatamente non gravi. Durante le indagini riguardanti uno di questi, un uomo di 50 anni con precedenti penali si è reso protagonista di comportamenti violenti e incivili nei confronti degli agenti. L'individuo, in evidente stato di ebbrezza, ha urtato due veicoli in sosta tra via Ravegnana e Vicolo Plazzi. Dopo essersi messo inizialmente ...