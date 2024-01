Rapina in villa a Pisa | Ho steso uno dei ladri Ex pilota pestato a sangue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) FAUGLIA () Picchiato da quattro banditi eto nella sua casa di Fauglia, al confine con Collesalvetti, tra le province die Livorno, l’exdi rally Andrea Aghini, livornese, negli anni ’90 vincitore di un Sanremo. È successo venerdì sera poco prima delle 21,30. Aghini era sceso in giardino per andare a trovare sua madre, che abita accanto, quando è stato avvicinato da un uomo incappucciato. Ha reagito e l’ha buttato per terra. Ma poi sono arrivati gli altri tre che l’hanno colpito con calci e pugni causandogli la frattura di due costole e del setto nasale e un trauma cranico. Portato di peso in casa dai quattro banditi, Aghini è stato costretto ad aprire la cassaforte. Isono scappati con due orologi di valore e altri oggetti preziosi. Hanno desistito solo quando sono ...