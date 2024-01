Ranking WTA 29 gennaio 2024 | Jasmine Paolini 24ma! Rientra nelle 100 Sara Errani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) IlWTA è stato aggiornato al termine degli Australian Opendi tennis: in vetta c’è sempre la polacca Iga Swiatek, che però vede avvicinarsi la bielorussa Aryna Sabalenka. Perde due posizioni la kazaka Elena Rybakina, che scende dal terzo al quinto posto, subendo i sorpassi delle statunitensi Coco Gauff, ora terza, e Jessica Pegula, quarta. Irrompe per la prima volta in carriera tra le prime dieci del mondo la cinese Qinwen Zheng, finalista perdente a Melbourne, che guadagna otto posizioni e si issa al settimo posto (era stata al massimo 13ma in carriera). Esce dalla top ten la lettone Jelena Ostapenko, ora dodicesima.WTA Lunedì 291 Iga Swiatek (Polonia) 9770 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 8905 3 Coco Gauff (USA) 7200 4 Jessica Pegula (USA) 5705 5 Elena Rybakina ...