Ranking ATP | Sinner perderà i punti di Montpellier? Un aspetto particolare della classifica

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Questa settimana, com’è noto, si terrà l’ATP 250 di. Il campione del 2023 era Jannik. L’altoatesino, però, aveva già deciso fin dall’origine di non disputare il torneo transalpino. Il motivo è molto semplice: si gioca nella settimana successiva agli Australian Open. E, normalmente, i top 10 preferiscono saltare un giro in una simile occasione. O, più in generale, coloro che sono andati avanti in Australia. Per questo l’eccezione è Holger Rune: il danese, siccome si è fermato al secondo turno, ha chiesto e ottenuto una wild card. Ovviamente non è il caso di, che non ci sarà. Questo, però, ad oggi non ha alcuna ripercussione nelATP. Questo perché i 250da difendere non sono tali per torneo, ma per settimana. In questa, in pratica, non “scade” alcunché al nuovo ...