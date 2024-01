Ranking ATP aggiornato a lunedì 29 gennaio 2024 | Sinner blinda il 4° posto | primi tre più vicini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Se continua così prima o poi sarà numero 1 Atp, quest’anno, il prossimo o l’altro ancora”. Dichiarazione di Daniil Medvedev. Destinatario delle belle parole è Jannik, poco dopo la finale degli Australian Open, che ha sorriso – per la prima volta – all’azzurro. Dopo l’impresa a Melbourne, che ha regalato ail primo Slam della carriera, la top 5 delAtp rimane invariata in termini di posizioni, ma il margine – in particolare tra i4 – è più ridotto. L’azzurrola quarta posizione, ma è a soli 1.545 punti dal primooccupato da Novak Djokovic. Il serbo è seguito da Carlos Alcaraz (9.255) e Daniil Medvedev (8.765). Lontani gli altri: Andrey Rublev (5°) e Alexander Zverev (6°). Cambia la top 10 nelle altre posizioni: Stefanos Tsitsipas scivola al ...