Rally | morta la campionessa Giulia Maroni | caduta durante un’escursione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il mondo dell’automobilismo piange la scomparsa dia 38 anni. Laitaliana Cross-Country2021 è scivolata in un canalonesull’Appenino modenese. Il compagno ha subito avvertito i soccorsi, ma l’elitrasporto all’ospedale Maggiore di Bologna non ha potuto fare nulla e la pilota è venuta a mancare nella struttura sanitaria. Nella giornata di ieri,, il compagno e il loro cane stavano percorrendo il sentiero 433 per raggiungere il rifugio Taburri, nella zona di Pizzo dei Sassi Bianchi. La donna è scivolata, cadendo per 50 metri prima di trovare l’impatto con le rocce. SportFace.