Raid notturno a Qualiano | presa di mira farmacia in Piazza Rosselli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024): Un ennesimo atto che porta di nuovo sotto i riflettori il problema sicurezza in città, si attendono provvedimenti Questa notte, un nuovodilaSanitas in. Ignoti hanno sfondato i vetri e la porta d’ingresso, introducendosi all’interno. Secondo indiscrezioni, avrebbero portato via due casse e avrebbero tentato di portare via la cassaforte, ma, siccome era ancorata, hanno fallito. Torna dunque in auge il problema della sicurezza a. Solo qualche settimana fa, il Senatore Luigi Nave e i Consiglieri Comunali di opposizione Porcelli e Russo avevano avuto un incontro con il comandante dei Carabinieri per ottenere ...