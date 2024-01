Rai | M5S a Boschi | ‘non c’erano numeri per riforma | fa domanda di cui sa risposta’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "Maria Elena fa delle domande di cui sa già le risposte. La collega finge di non sapere, ma in realtà sa benissimo, che il MoVimento 5 Stelle al governo non godeva della maggioranza di cui ha usufruito Matteo Renzi. E da soli, come ovvio, non si può approvare alcuna". Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto. "Inoltre incidentalmente il governo Conte ha dovuto affrontare la pandemia, la più grande emergenza nella storia italiana data dopoguerra. È chiaro che non le condizioni. Su un punto però sarà d'accordo anche la: questa legge crea delle storture che sono sotto gli occhi di tutti. Per questo serve una ed è necessario sedersi tutti al tavolo, senza bandierine ideologiche né rivendicazioni sterili dell'una o dell'altra parte". "Su chi fa la stampella alla Meloni ci sarebbe molto da dire, le ricordo solo il voto del suo collega Scalfarotto in Giunta per le elezioni al Senato a favore di Maurizio Gasparri".