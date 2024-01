Rai | Furlan Pd | ‘servizio pubblico non propaganda | sit in primo passo | serve riforma’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – ?L?operazione di disinformazione messa in campo da alcune trasmissioni Rai sugli incentivi agli anziani non autosufficienti è purtroppo solo l?ultimo episodio ma gravissimo perché si sono veicolate bugie e falsità. Ladi governo non può diventare il modo di informare i cittadini italiani. Giusta la mobilitazione voluta dal Partito Democratico per chiedere di fermare la deriva verso ?TeleMeloni? e ridare dignità e professionalità alla nostra azienda pubblica televisiva. Il sit in del 7 febbraio in piazza Mazzini è solo iluna riforma che metta in sicurezza il servizio, restituisca valore alla professionalità e alle competenze e consenta di non trasformare la Rai nel canale dei fan meloniani?. Lo scrive la senatrice Pd Annamaria, membro della commissione di Vigilanza Rai. L'articolo CalcioWeb.