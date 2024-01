Rai | Conte al Pd | il 7 non ci saremo | governance frutto legge Renzi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (askanews) – “No, caro Pd, il 7 febbraio noi non ci. Se davvero si vuole lavorare con noi per costruire una seria alternativa di governo, di cui l’Italia ha dannatamente bisogno, dobbiamo mettere da parte l’ipocrisia su quelle che sono battaglie sicuramente giuste, come quelle su Rai e libertà di informazione”. Lo scrive il leader M5s Giuseppe, in un lungo post su facebook in cui spiega le ragioni per cui non condivide la mobilitazione promossa da Elly Schlein. Abbiamo partecipato ai sit-in per la tutela del giornalismo d’inchiesta, a fianco di Report.sempre a fianco di chi nel nostro Paese difende la libertà di stampa. Ma – puntualizza l’ex premier – non ci sembra risolutivo né credibile un sit-in lanciato da un Pd indignato, che chiama a raccolta le altre forze politiche e finge di non sapere ...