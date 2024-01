Rai | Biancofiore | ' dare tempo a lavoro vertici | riforma dovrebbe coinvolgere tutti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “A me pare che bisogna solo far lavorare serenamente il nuovo vertice della Rai e dargliper rilancio di ascolti e di qualità dell'informazione e dell'intrattenimento. I tentativi del Pd, che dopo la sconfitta elettorale mal sopporta il nuovo corso dell'azienda, di attuare unadella Rai già si scontrano con le divisioni nell'opposizione. Sono significativi la presa di posizione del M5S con cui si dissocia dal sit-in indetto dal Pd e le parole oneste della presidente della commissione di Vigilanza". Lo afferma Michaela, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie al Senato. "Peraltro, non si è mai visto -aggiunge- che si possa immaginare un processo diche non coinvolga la maggioranza e le altre forze politiche e che magari non tenga nella doverosa considerazione le tante sentenze della Corte costituzionale sul vero editore della Tv pubblica. Ripeto, più che di unala Rai, adesso deve potere avere la possibilità di essere gestita con professionalità e con equilibrio ed è quello che stanno facendo il nuovo amministratore e il direttore generale. Diamogli”.