Ragazzi Abbandonati e Senza Prospettive Vanno Costruiti Percorsi d' Inclusione | non Ghetti

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L'Aquila - DISAGIO GIOVANILE: INNOCENZI, ", COSTRUIREDIPER INSERIMENTO SOCIALE E OCCUPAZIONE" CANDIDATA PD A REGIONALI IN PROGRAMMA IN ABRUZZO: "L'AQUILA DOVREBBE INSEGNARE VALORE PARTECIPAZIONE MA NON C'E' UNA VISIONE" L'AQUILA - "Questa città dovrebbe averci insegnato qual è il valore della partecipazione e invece oggi i giovani non hanno nessun tipo di protagonismo, non si ascoltano e non si coinvolgono. Ci si ricorda di loro solo quando accadono fatti spiacevoli e intanto li abbandoniamo ad un futuro incerto,occupazionali e di crescita sociale". Così Rita Innocenzi, candidata Pd alle elezioni regionali in programma a marzo in Abruzzo, parlando di disagio giovanile, tema ...

Poi siamo entrati nella grande famiglia della Chiesa, e lo Spirito Santo è venuto ad abitare in noi e non ci abbandona più ...è stato sempre il Papa ai ragazzi, durante l’udienza in cui ha citato ...Così il Papa ha salutato i 7mila ragazzi di Bari, ricevuti in udienza in Aula Paolo ...e lo Spirito Santo è venuto ad abitare in noi e non ci abbandona più; e infine abbiamo ricevuto l'eredità più ...di Michele Canalini È ripreso l’anno scolastico, ma i problemi della scuola permangono in tutta la loro gravità. Infatti, come ha riportato lo studio del dossier “Analisi longitudinale della dispersio ...