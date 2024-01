Qui Atalanta Corre | segna e illumina il gioco De Ketelaere si è preso la Dea

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Senza Koopmeiners ci pensa Dere ildi un’che vola altissima e ormai vince sempre, con una striscia di otto successi e un pareggio negli ultimi dieci incontri disputati. Leader neloffensivo, ispiratore, punto di riferimento dei compagni: CDK si sta prendendo la Dea. In cinque mesi a Bergamo il talento cristallino di Bruges si è ritrovato ed è tornato a splendere di luce propria. Grazie alla fiducia dell’, che in estate ha creduto in lui, e di Gasperini, che lo ha voluto e lo ha subito motivato schierandolo titolare, in una posizione più avanzata, restituendogli fiducia dopo l’anno da dimenticare vissuto al Milan. Dead agosto era partito fortissimo, due gol e due assist nelle prime settimane, poi un autunno ...

Occhi puntati sull'infermeria e in particolare su Teun Koopmeiners. L'olandese ha saltato il match contro i friulani per una ferita al malleolo della caviglia sinistra e sarà da valutare nei prossimi ...Domani sera l'Atalanta Under 23 sarà impegnata a Caravaggio contro il Renate per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C.