Questa Nike Dunk segna un piacevole ritorno alle origini

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Se sei appassionato di storia delle sneaker, la vicenda dellaLow Since '72 deve assolutamente fare parte della tua formazione culturale. Quando Phil Knight e Bill Bowerman fondarono nel 1964 l'azienda oggi conosciuta come, il nome originario era Blue Ribbon Sports. Non era molto accattivante e suonava un po' goffo, così quando le cose hanno iniziato a farsi un po' più serie, la società è stata rinominata con un nome del tutto nuovo:Low Since '72All'inizio, il cambiamento non è stato accolto con entusiasmo. La gente non sapeva bene come pronunciarlo (fa rima con "spiky") e non sapeva bene cosa significasse (è la dea della vittoria). Ma questo non le ha impedito di diventare una delle aziende più importanti del nostro Pianeta. ...