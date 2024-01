Quella memoria condivisa che chissà se avremo mai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Caro Carioti, il chiasso che accompagna nel nostro Paese l'approssimarsi di ogni 25 aprile, e che quest'anno ha preceduto pure il 27 gennaio, mi induce a pensare che sarebbe meglio cancellare queste celebrazioni. Esse evidentemente non trovano consenso tra gli italiani, tranne che nel palazzo del Quirinale, dove non sono ammessi interventi di dissenso. È brutto constatarlo, ma è così. La Repubblica italiana nel 2000 istituì, 62 anni dopo la promulgazione delle leggi razziali, il «Giorno della», e quest'anno chi la governa ha tremato all'idea che sabato dilagassero manifestazioni contro Israele, accusato, dai palestinesi e da molti Paesi capeggiati dal Sud Africa, di genocidio nei confronti degli arabi (quello sono) che vivono nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Noi italiani cattolici, in fondo, siamo tutti un po' antisemiti. Dopo l'8 settembre del '43 ...