Quattro residenze artistiche alla Grumellina | commistioni e sovrapposizioni tra il vissuto quotidiano e il sogno artistico

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Abbiamo chiesto ad alcuni artisti di stare nel nostro quartiere per un certo periodo di tempo. Per dialogare realmente con il territorio. Perché se ti fermi ad abitare quel luogo e vai a incontrare le scuole, costruisci qualcosa con loro. Non è più un progetto di passaggio, il tuo. Volevamo crearetra ile il”. Damiano Grasselli è direttoredel Teatro Caverna e referente di ‘Memoria presente’, progetto dell’associazione e compagnia teatrale, sostenuto dFondazione della Comunità Bergamasca. L’idea si sviluppa intorno ad uno spazio a disposizione di Teatro Caverna nel quartiere di Grumello al Piano, “quello più periferico della città, con la più alta percentuale di residenti ...