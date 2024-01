Quando torna in campo Jannik Sinner | il forfait a Marsiglia e il calendario fino a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un po’ di meritato riposo, ma anche il tempo per “re in palestra” perché “c’è ancora tanto lavoro da fare”, come ha detto lui stesso.ha deciso di rinunciare a giocare il torneo Atp 250 di, in programma dal 5 febbraio. Dopo lo storico trionfo agli Australian Open, con la conquista del primo titolo Slam che gli è valso anche ben 1850 punti guadagnati in classifica, il 22enne azzurro non ha intenzione né necessità di spremersi nel torneo francese. Dopo le indiscrezioni trapelate subito dopo la finale, è arrivato l’annuncio degli organizzatori, che sperano ora di avere in tabellone il tedesco Alexander Zverev, sconfitto in semifinale a Melbourne da Daniil Medvedev, per sostituire l’altoatesino.invece giovedì primo febbraio sarà a Roma dal presidente della Repubblica, ...