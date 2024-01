Quando Sandra Milo fu vittima di uno scherzo telefonico in diretta tv | “Ciro | dove? Oddio!” | VIDEO

(Di lunedì 29 gennaio 2024)fudi unosul figlioTra le attrici più popolari del cinema italiano,, morta oggi all’età di 90 anni, è entrata involontariamente nella storia della televisione italiana a causa di unoche le fu fatto intv e che riguardava suo figlio. La vicenda risale all’8 gennaio del 1990 durante L’amore è una cosa meravigliosa, programma pomeridiano in onda su Rai 2 condotto dalla stessa. Durante la trasmissione, l’attrice ricevette una chiamata anonima di una voce femminile che avvisavache uno ...

Sandra, Sandrocchia, ma per una volta facciamo valere il nome all’anagrafe: Salvatrice. Che è banalissimo dirlo, ma a pensarci oggi quant’è vero, quanto Sandra Milo (no: Salvatrice Elena Greco) ha ...Non è una novità che la sua vita privata sia stata molto altalenante. Sposata quattro volte, Sandra ha avuto tre figli. Il primo marito fu Cesare Rodighiero, quando aveva solo 15 anni. Rimase incinta, ...Chi sono i figli di Sandra Milo, la grande attrice morta oggi a 90 anni La musa ispiratrice di Fellini è stata sposata quattro volte e ha avuto tre figli. Il primo marito fu Cesare Rodighiero, quando ...