Quando pagano le pensioni di febbraio 2024 | c’è una grossa novità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio– E’ in arrivo la pensione del mese di. C’è attesa per conoscere gli importi dell’assegno che verrà versato sui conti correnti o ritirato in posta da milioni di pensionate e pensionati italiani. E per questo mese ci sono alcune importanti: vediamo quali sono. La pensione diGli importi Le trattenute Irpef L’Inps chiede “i soldi indietro” Restituzione a ratevengono pagate leIl ritiro della pensione in Posta LaI motivi La pensione diMiglia di pensionati e pensionate hanno già potuto controllare gli importi che saranno loro versati a. Ciò mediante il servizio di controllo dei cedolini sul portale dell’Inps. Gli ...