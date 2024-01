Quando la lana si reinventa | il filato evergreen conquista lo sport

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "QUELLO CHE MI DISPIACE è che non sia qui a toccare con mano i tessuti", dice Alessandro Barberis Canonico (in foto il primo a sinistra, al centro la cugina Lucia Bianchi che si occupa della Sostenibilità e il cugino Francesco Barberis Canonico che seguo lo Sviluppo), amministratore delegato dell’azienda di famiglia, Vitale Barberis Canonico, il più longevo lanificio d’Italia. Barberis Canonico nel mondo è sinonimo di tessuti di lusso made in Italy. Per questo Alessandro Barberis Canonico, oggi alla guida dell’azienda, assieme ai cugini, Francesco, direttore creativo e Lucia, responsabile della sostenibilità, vorrebbe far toccare a tutti i propri tessuti, perché in ognuno di loro c’è la storia delle 13 generazioni precedenti, ma anche di tutti i lavoratori e le lavoratrici – oggi più di 400 - che ogni giorno da più di 3 secoli, come dice lui "danno acqua alle macchine. Si diceva così, ...