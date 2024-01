Quale mutuo scegliere oggi? Tassi e rate stanno già calando

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 – Primi segnali di riduzione deisui mutui per l’acquisto della prima casa. Mutui, calano iSecondo il bollettino mensile di gennaio dell’Abi (Associazione bancaria italiana) a dicembre 2023 il tasso medio sui mutui ha segnato, dopo oltre un anno di crescita, una flessione, passando dal 4,5 al 4,42%. I prestiti alle imprese Isulle altre operazioni di finanziamento, in particolare quelle alle imprese, invece hanno continuato lo loro leggera crescita, passando dal 5,59% per cento di novembre al 5,69% di dicembre. Come effetto sul tasso medio di tutti i finanziamenti si ha un valore invariato a dicembre rispetto a novembre (4,76%). I prestiti interbancari Isui mutuiiniziando la loro discesa come da attese perché già da fine novembre il mercato ...