Quadro raggelante su Gaza | 16 ong chiedono lo stop immediato all’invio di armi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sedici organizzazioni umanitarie e per i diritti umani (l’elenco è alla fine del post) hanno chiesto a tutti gli stati di porre immediatamente fine ai trasferimenti di, componenti e munizioni a Israele e ai gruppi armati palestinesi, in quanto vi è il rischio che questi materiali siano usati per commettere o facilitare gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. I bombardamenti e l’assedio di Israele stanno privando la popolazione civile della Striscia didelle risorse indispensabili per sopravvivere e stanno rendendo inabitabile quel territorio. Attualmente, la popolazione civile dista affrontando una crisi umanitaria di gravità e dimensione senza precedenti. Dalla Striscia di, i gruppi armati palestinesi continuano a lanciare ...