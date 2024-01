Puppo celebra Sinner | “È stato straordinario dal terzo set La chiave è stata…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, è statata ovviamente la vittoria di Jannikin rimonta su Daniil Medvedev per 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 nella finale degli Australian Open 2024. Un trionfo storico, che mancava all’appello per il tennis maschile azzurro nei Major da quasi 48 anni. “C’erano due aspetti che venivano sottolineati dopo quel periodo magnifico a fine 2023 di. Bisognava vederlo tre su cinque alla distanza contro i più forti. Nel 2022 agli US Open Jannik perde in cinque set dopo aver avuto la possibilità di chiudere la partita con Alcaraz nei quarti, poi succede la stessa cosa a Melbourne con Tsitsipas: lì era sotto di due set, li ha recuperati e ha perso al quinto. Poi al ...