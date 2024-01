PSG Leao | i francesi fanno sul serio | le condizioni del Milan

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il PSG fa sulper Rafael, indicato come erede di Mbappé in caso di addio del francese: la posizione delCome riferito da Sport Mediaset, è reale l’interesse del PSG, che ha bussato alla porta del, per Rafael. Il portoghese è infatti il principale indiziato a prendere il posto di Kylian Mbappé in caso di addio del francese in estate, con Real Madrid come destinazione preferita, ma non unica, visto l’interesse delle big della Premier League. Tuttavia i rossoneri sono categorici e Furlani è stato chiaro: il classe ’99, che peraltro vuole rimanere in rossonero, può partire solo per i 175 milioni di euro della clausola rescissoria. Una cifra che potrebbe spaventare anche una super potenza economica come quella rappresentata dal club francese.