Provoca incidente e scappa | denuncia e patente ritirata

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPersonale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, in adesione alle direttive impartite in sede di riunione di coordinamento presieduta dal Prefetto di Avellino Spena, ha attuato nei giorni scorsi una mirata attività di controllo del territorio, posta in essere oltre che con i normali dispositivi di controllo del territorio, anche con attività infoinvestigativa, al fine di rendere ancora più incisiva l’azione di prevenzione contro i reati predatori. Nel corso dei citati servizi nella contrada Torremando/Foresta un cittadino albanese, di anni 38, è stato fermato a bordo della propria auto dopo aver insospettito gli Agenti con il suo comportamento che evidenziava chiari atteggiamenti di nervosismo. All’atto dell’identificazione, cui seguiva una accurata perquisizione personale, successivamente estesa al veicolo, l’uomo esibiva i propri ...

