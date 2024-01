Provaci | dai Coach Vagnozzi | quel consiglio disperato | così ha cambiato la partita di Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) I primi due set della sofferenza, che hanno visto untroppo passivo e sofferente il ritmo di Medvedev. Jannik è partito piuttosto frastornato nella sua prima finale dello Slam agli Australian Open, tanto che la frustrazione è risultata evidente. Ha chiesto più volte in maniera spiazzata cosa non andasse al suoSimone, come la frase “Cosa devo fare?” o un “Sono morto”, di fronte all'atteggiamento dell'avversario. Da lì Jannik è cresciuto e non ha sbagliato quasi più nulla, giocando un super quinto set. Da“Cosa devo fare?”,gli ha consigliato una tattica precisa, considerando anche che ormai il parziale era compromesso. I consigli di, la crescita di Jannik Un'occasione dunque per iniziare a variare le cose in vista del terzo ...