Proteste agricoltori bloccano le strade

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 16.35 Proseguono in tutta Italia ledegli. Presidio di trattori al casello autostradale di Candela,nel Foggiano. Al casello di Orte,i manifestanti hanno tentato di bloccare l'A1. Fermati dalle forze dell'ordine.Tragico incidente per il blocco della Statale 106,nel Catanzarese: un 56enne in fila con la sua auto è stato colto da malore E' morto nel tragitto verso l'ospedale.nel resto d'Europa.In Francia, bloccate ledi accesso a Parigi. In Germania bloccati gli accessi ai porti.

Un segnale dal governo per fermare le Proteste degli agricoltori . Dopo l’ennesima giornata di mobilitazioni, con migliaia di trattori mobilitati in ... (ilfattoquotidiano)

Un segnale dal governo per fermare le Proteste degli agricoltori . Dopo l’ennesima giornata di mobilitazioni, con migliaia di trattori mobilitati in ... (ilfattoquotidiano)

La Pac, che impiega il 39% del bilancio europeo, era pensata per sostenere gli agricoltori , ma oggi, a causa delle norme per la tutela ambientale ... (wired)

E' stato colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, bloccata dalla protesta degli agricoltori che va avanti ormai da otto giorni ed è morto ...Lo afferma il presidente di Confagricoltura Bari-Bat Massimiliano Del Core che, a pochi giorni dall’insorgere delle proteste degli agricoltori arrivate anche in provincia di Bari, racconta quello che ...bloccata dalla protesta degli agricoltori che va avanti ormai da otto giorni ed è morto durante il trasporto in ospedale. L'uomo, che aveva 56 anni, era alla guida della sua auto ed era in compagnia ...