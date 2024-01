Protesta dei trattori | uomo di 56 anni ha un malore e muore davanti alla figlia | era bloccato in fila con l' auto

Ancora proteste degli agricoltori in Italia. Domenica in piazza a Torino, con una manifestazione e un corteo, dove è anche stata Bruciata una ... (quotidiano)

Sta Monta ndo in tutta Europa la “ protesta dei trattori ” contro le politiche di Bruxelles in campo agricolo: una politica europea che si sta ... (secoloditalia)

Dramma durante la Protesta dei trattori nel Catanzarese. Un uomo è stato colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, tra ... (leggo)

Così, in una nota, Luciano D’Amico, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, dopo aver preso parte questa mattina alla cosiddetta protesta dei trattori. “Non sono andato a fare ...“La protesta degli agricoltori è una protesta giusta ...Ci sono altre questioni che riguardano più direttamente il nostro Paese come l’aumento del carburante agricolo, dei costi energetici, e l’irpef ...hanno da tempo iniziato a cavalcare le manifestazioni in vista delle elezioni europee di giugno per il rinnovo della Commissione e Parlamento Ue. Ma per l’ex ministro delle Politiche agricole, la ...