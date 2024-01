Protesta dei trattori | è tragedia C’è un morto | “In macchina con la figlia”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 gennaio 2024)alladei, che hanno bloccato la strada statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, in provincia di Catanzaro. Un uomo di 56 ha avuto un malore ed èmentre era al volante della sua auto e in presenza di sua. Sul luogo è arrivato l’elisoccorso. Un’equipe sanitaria ha prestato i primi soccorsi che si sono rivelati inutili.Leggi anche: Autostrada A1, chiuso il casello di Orte per ladegli agricoltori I blocchi stradali deiPresidio sospeso e spostato Il blocco stradale è stato interrotto per permettere i soccorsi. Il presidio di agricoltori al casello di Catanzaro è stato spostato. Felice Antonio Monfeli, portavoce dei manifestanti, spiega che “resteremo qui e protesteremo sempre legalmente e pacificamente. ...