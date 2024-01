Protesta agricoltori | a Catanzaro morto 56enne per malore improvviso in auto bloccata in coda per la manifestazione

Un uomo di 56 anni è morto in auto nel Catanzarese dopo essere stato colto da malore mentre era in coda con la sua auto per la protesta degli ... (today)

Per facilitare i soccorsi, visti i disagi al traffico, è stato allertato l’elisoccorso, ma l’uomo è morto poco dopo. La protesta prosegue, mentre è in corso un tavolo tecnico negli uffici della ...Catanzaro - E' stato colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, nel Catanzarese, bloccata dalla protesta degli agricoltori che va avanti ...È cominciata nella tarda mattinata la seconda giornata di protesta, dopo quella di ieri mattina ad Avellino, di agricoltori e imprenditori agricoli dell'Irpinia. Oltre cento trattori si sono ...