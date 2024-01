Prorogata la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Legge di Bilancio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2023, ha riaperto i termini per rivalutare i valori di acquisto dinegoziate e non negoziate in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Tale regime, oggetto di numerose proroghe nel corso degli ultimi anni, consente di beneficiare della possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto di, posseduti al di fuori dal regime di impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite. Il soggetto che possiede un terreno o una partecipazione ed è intenzionato a cederli, potrebbe conseguire un legittimo risparmio fiscale non dovendo tassare la plusvalenza che si genera come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto. Infatti, per ...