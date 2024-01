“Pronti a bloccare la città” | Bruxelles | agricoltori in protesta

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen – Non si accennano a placare le proteste degliche in tutta Europa stanno portando avanti una vera e propria mobilitazione contro le politiche “green” volute dall’Unione europea. Dalla Germania, Italia e Francia passando per la Romania, Olanda e Belgio sono migliaia i lavoratori del settore agricolo che, tra blocchi stradali e manifestazioni, si scagliano contro le direttive dei vertici Ue. Proprio a, la federazione dei giovanidel Belgio minaccia per i prossimi giorni il blocco totale dellasede delle principali istituzioni europee. GliGlisi sono detti determinati ad alzare il livello di pressione delle manifestazioni ...