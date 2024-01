Promozione Sammartinese corsara a Boretto La Vianese c’è

(Di lunedì 29 gennaio 2024) VEZZANO 0 CASTELNUOVO 2 VEZZANO: Moscardelli, Arduini, Neri, Ferri (42’st Mercadante), Melloni, Grossi (24’st Campaniello), Traore, Mauro Piermattei, Bassoli (24’st Spadacini), Fabio Piermattei, Maniscalco. A disp.: Grassi, Le Piane, Salerno, Stradi, Terni. All.: Vinceti CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Buffagni (40’st Fosu), Bosi, Pedroni (24’st Schenetti), Bellei Ponzi, Guglielmetti, Carbone (30’st Copertino), Di Guglielmo, Nadini (16’st Progulakis). A disp.: Braglia, Schenetti, Manini, Stanzani, Pederzoli, Cantaroni. All.: Consoli Arbitro: Buccirossi di Ravenna Reti: Nadini al 5’pt, Di Guglielmo al 48’st. Note: ammoniti Bassoli, Buffagni, Di Guglielmo, Bosi, M.Piermattei, F.Piermattei, Neri, Bosi, Guglielmetti e Progulakis. Espulso al 3’st Maniscalco.

