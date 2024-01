Progetto Trust | siglato accordo per la costituzione di una Ats

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statoquesta mattina l’tra Asia, la start up Tyche e la società Officine Sostenibili, per ladi una Associazione Temporanea di Scopo (Ats) che regolerà i rapporti tra le parti e nei confronti dello spoke relativamente alla realizzazione del’, acronimo di InfrasTruttura per il monitoRaggio Urbano e per la geStione dinamica della flotta a supporto dell’implementazione della Tarip (Tariffa puntunale sui rifiuti), ammesso a finanziamento di un importo di circa 326mila euro, nell’ambito dei bandi a cascata per le imprese – Linea A Mezzogiorno – emanati dagli spoke dell’Ecosistema Nodes. L’Azienda sarà la società capofila e Fernando Capone, responsabile dell’area tecnica Asia, sarà il responsabile scientifico dell’intervento. “Si ...