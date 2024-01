Progetto “Adult Learning Agenda 2024-2025” | ecco i CPIA in graduatoria

(Di lunedì 29 gennaio 2024) E' stata pubblicata ladeiselezionati per il”, esito dell'avviso n. 41036 del 22 dicembre 2023 scaduto il 16 gennaio. La durata del servizio ricomprende gli anni scolastici 2023/e può protrarsi fino al 31 dicembre, fatte salvo eventuali giustificate proroghe. L'articolo .

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Fornire ai medici gli strumenti per riuscire a ottimizzare il percorso di vaccinazione dei loro pazienti. Con ... (ilgiornaleditalia)

Pedrini, 'sosteniamo la cultura vaccinale dei medici per prevenire patologie di grande impatto' Pedrini, 'sosteniamo la cultura vaccinale dei medici ... (sbircialanotizia)

L’aspetto pratico della collaborazione tra compagni e compagne con competenze diverse e con gli adulti, il lavoro di gruppo, la capacità di definire strategie di valore, sono aspetti che il progetto ...Programma della cooperativa sociale “Il Piccolo principe” di Casarsa. Previsti incontri a Pordenone, Spilimbergo, Udine, Palmanova ...Dai Settecento veneziano alle Ragazze Coccodè di Indietro tutta nell’Atelier no profit “La fenice rosa”, dal 2016 a Ponte dell'Olio: «Una forma di auto sostegno per l’associazione e un contributo in o ...