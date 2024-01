Pro Sesto | basta un pari Con la Pro Vercelli è 0-0

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024)SAN GIOVANNI (Milano) Uno scialbo 0 a 0 contraddistingue il match serale della domenica nel girone A della C tra Proe Pro. Per i padroni di casa esordio in panchina del nuovo allenatore Massimo Paci, ex di turno tra l’altro che trova così il modo di imbrigliare almeno le bianche casacche con un 3-5-2 opposto al tridente veloce e tecnico avversario, con il campo pesante che penalizza il gioco e lo spettacolo, favorendo invece tanti errori, rimpalli e contrasti che spesso costellano l’andamento della partita. Nei primi quarantacinque minuti bel duello sulla fascia tra Frey, figlio d’arte di Sebestien, ex portiere dell’Inter, prelevato dal Gubbio e Maurizii. Al 10’ Sarzi Puttini ci mette una pezza dopo il traversone di questo e il tiro di Bruschi, mentre gli ospiti si affidano alla velocità di Maggio. Al 27’ Sassi ...