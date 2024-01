Primi soldati Usa uccisi | il problema di Israele si chiama Biden

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Non Hamas, non Hezbollah, non l’Iran. La principale minaccia peroggi è la disperazione della Casa Bianca. Disperazione, perché la prosecuzione della guerra multi-teatro in Medio Oriente e il sostegno che Washington offre astanno compromettendo le chance di rielezione di Joe– e aumentando quelle di Donald Trump. Non è un mistero infatti il malumore di settori importanti del Partito democratico e della sua base elettorale, ormai a tal punto radicalizzati da sposare posizioni filo-palestinesi o addirittura filo-Hamas. Questo crescente malcontento spinge l’amministrazionea fare di tutto per fermare il prima possibile la guerra, o almeno limitare l’operazione israeliana nella Striscia di Gaza, anche se non è ancora raggiunto l’obiettivo della distruzione di Hamas. Ed è proprio su questa ...