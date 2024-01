Presentata la fiction Rai su Goffredo Mameli | Trama | cast e date

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma è stataoggi la miniserie– Il ragazzo che sognò l’Italia, che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 12 e martedì 13 febbraio in prima serata. Laè stata realizzata Pepito Produzioni e Rai, rappresentati durante l’evento rispettivamente da Agostino Saccà e dalla direttrice Maria Pia Ammirati. Presenti anche i due registi Luca Lucini e Ago Panini, insieme agli interpreti Riccardo De Rinaldis Santorelli (), Amedeo Gullà (Nino Bixio), Barbara Venturato (Geronima (Ferretti) e Chiara Celotto (Adele Baroffio). Oltre agli attori appena citati, fanno parte deldi– Il ragazzo che sognò l’Italia: Neri Marcorè Isabella Briganti Lucia Mascino Luca Ward Gianluca ...

