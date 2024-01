Preghiera del mattino del 29 Gennaio 2024 | “Orienta i miei pensieri a Te”

“Aiutami a trovarti negli altri” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce ... (lalucedimaria)

Il sacrificio del Maresciallo dell’Arma Antonio Taibi è stato ricordato nel corso di una semplice ma significativa cerimonia che è iniziata con messa in Duomo celebrata dal cappellano militare del com ...Anche i Vigili del Fuoco hanno reso omaggio alla Patrona della città, portando una corona di fiori in cima alla colonna. Finale in Cattedrale, con la preghiera recitata dal vescovo Livio Corazza. I ...L’uccisione di un turco da parte di due uomini, penetrati durante la messa nella chiesa cattolica di Santa Maria nel sobborgo Buyukdere a Istanbul, fa temere per la sicurezza delle minoranze religiose ...