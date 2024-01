Precipita per 50 metri durante un’escursione con il compagno nell’Appenino modenese | morta donna di 37 anni

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Unadi 37, Giulia Maroni, faentina ma residente a Castel Guelfo, ènell’Appennino. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, laforse a causa di una lastra ghiacciata, ha perso l’equilibrio ed è scivolatando in un canalone per circa 50. Giulia si trovava insieme ale al loro cane per una escursione sul sentiero 433 che da Monte Libro Aperto porta al rifugio Taburri, nella zona di Pizzo dei Sassi Bianchi. A dare l’allarme e chiamare i soccorsi dopo la caduta era stato il fidanzato. La 37enne era stata recuperata dai tecnici del Soccorso alpino della stazione del Monte Cimone e dall’elicottero dell’EliPavullo impegnati in un difficile ...

Una 50enne è caduta in una grata aperta mentre stava camminando lungo via delle Ande, in zona Lampugnano, a Milano . È successo in una zona dove ... (tpi)

Giulia Maroni, originaria di Castel Guelfo, è morta ieri, 28 gennaio, dopo essere scivolata sul ghiaccio ed essere precipitata per oltre 50 metri in un canalone nei pressi del monte Libro Aperto di ...Secondo la tradizione il Martedì Grasso si teneva l’ultimo ricco banchetto prima del digiuno quaresimale. Periodo di festa e di colore per eccellenza, il Carnevale è indissolubilmente legato al cibo ...Durante il volo, per cause ancora in fase di accertamento, a bordo dell'aeromobile si sarebbe verificato un cedimento strutturale che ha fatto precipitare il velivolo al suolo. Tra le cause: possibili ...