Prandelli | “Inter-Juventus? La pressione è tutta su Allegri”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’ex ct della Nazionale Cesareparla a Tv Play del derby d’Italia: “Sarà una partita molto bella ed entusiasmante. L’è molto più forte, ma la Juve ha trovato la sua sicurezza. E’ più compatta. Sarà una partita da vedere soprattutto dal punto di vista tattico. Se Inzaghi ocambieranno qualcosa, sarà un momento di grandeesse calcistico. Non vedo l’ora di vederla. È una partita molto importante per la Juve, non per l’su? Esatto, perché l’deve anche recuperare una partita”. SportFace.