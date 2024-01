Povere Creature! subito in testa agli incassi nel weekend

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Entraal primo posto della classifica Cinetel della settimanadi Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. Il film sull'affermazione di una libertà al femminile che non conosce preconcetti e schemi ottiene 1.989.973 euro in quattro giorni. Altre new entry al secondo posto, dove si piazza I Soliti Idioti 3, il ritorno, di e con Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio, Martino Ferro e con Sabrina Ferilli, in cui la famiglia viene vivisezionata attraverso cinque storie parallele, che incassa 1.945.059 euro in quattro giorni. Al terzo posto Tutti Tranne Te, classica commedia romantica di Will Gluck con Sydney Sweeney e Glen Powell, in stile Harry Ti Presento Sally ma con humor inglese, che guadagna 1.202.226 euro. Slittano dal primo al quarto posto Pare Parecchio Parigi, il nuovo film di Leonardo ...