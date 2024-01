Povera Schlein | la protesta per gli amichetti Rai è un flop

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È difficile non provare simpatia per Elly. È raro infatti trovarsi di fronte a un leader politico che sbaglia sempre tutto, anche quando le premesse sono buone. Alle prese con parecchi problemi, dai sondaggi horror alle polemiche sulla sua agenda, la segretaria del Partito Democratico ha provato a intestarsi la battaglia contro Telemeloni, ossia la stupidaggine creata ad arte dalla sinistra per tentare di denigrare il govenro. L’ex vice di Bonaccini ha provato a guidare la resistenza rossa per difendere la libertà di informazione – in pericolo da cosa? – ma i risultati sono quelli che sono: il sit-in per gli amici di Repubblica e di Report è l’ennesimo fallimento. Il primo problema dell’iniziativa lanciata dallalo scorso sabato riguarda la data: mercoledì 7 febbraio sotto la sede romana della Rai di viale Mazzini. Un luogo simbolico, ...