Pontina chiusa per cinque giorni per lavori da parte di ANAS Traffico deviato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 Andranno avanti per, o meglio, pernotti ilungo la stradache porteranno alla chiusura aldi entrambe le carreggiate a partire da oggi, 29 gennaio. L’intervento programmato dasi svolgerà dalle dalle ore 22 alle ore 5 e fino al 2 febbraio. “Al Km 27+948 della 148– si legge nell’ordinanza di– prospiciente via Poma nel Comune di Pomezia si deve procedere al completamento deidel nuovo cavalcavia pedonale e pertanto, ai fini della sicurezza stradale, si deve procedere alla chiusura delle carreggiate in entrambi i sensi di marcia”. Per chi verrà da Latina, Aprilia e Ardea troverà la...