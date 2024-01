Pomezia Sorpresi nottetempo a forzare la serranda di un mini market Una 59enne | già agli arresti domiciliari | ed un 47enne arrestati dai Carabinieri

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Alessio Teti dell'Aranova come uomo copertina. Il girone A: Teti-tris per l'Aranova Il ...Si chiude con una sorpresa la ventiduesima giornata, con il Pomezia che cade a sorpresa in casa contro il Villalba. Fatale l'autogol di Bianchi al 56' che ha indirizzato un match fino a quel momento ...Prima sconfitta in casa per la capolista: al PalaOlgiata decide un rigore trasformato da Pina a 1'05" dal termine. Il Pirossigeno Cosenza sorprende la L84, vincono Sala Consilina e Active Network Vite ...