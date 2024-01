Pomezia – Picchia una giovane e la costringe a prostituirsi | Arrestato 31enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Agenzia Nova) – Unstraniero è stato, provincia a sud di Roma, con l’accusa di sequestro di persona, lesioni personali aggravate, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione ai danni di una ragazza di 23 anni. A notificare l’arresto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari della procura di Roma, sono stati i carabinieri della compagnia locale. Le indagini sono scaturite dalla denuncia dellavittima indotta e costretta alla prostituzione. A carico delconnazionale i militari hanno raccolto gravi indizi: l’uomo, soltanto pochi giorni prima della denuncia, aveva prelevato la donna con la forza dalla strada, rinchiudendola nel suo appartamento in zona Santa Palomba, e dopo averla privata del telefono cellulare, l’aveva malmenata per ...