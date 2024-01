Pomezia – Forzano serranda minimarket | Due arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La scorsa notte (tra il 28 e il 29 gennaio) i Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato in flagranza di reato di tentato furto aggravato in concorso tra loro, un uomo 47enne ed una donna 59enne, quest’ultima indagata anche per evasione, entrambi residenti ae con numerosi precedenti. La donna, che stava già scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, in violazione del provvedimento ed insieme all’uomo, aveva raggiunto undel centro die, con un piede di porco e diversi altri arnesi, avevano danneggiato insieme la saracinesca del locale. Un passante che aveva notato i due, insospettito, ha contattato immediatamente il 112 NUE, consentendo un rapido intervento di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile che si trovava poco distante. I militari sopraggiunti hanno ...